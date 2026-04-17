Habrá reunión paritaria el próximo miércoles en Chacabuco

Este viernes, el Departamento Ejecutivo convocó, a través de una nota oficial firmada por el secretario de Gobierno, licenciado Javier Estévez, a las dos organizaciones sindicales que representan a los trabajadores municipales (Sindicato de Trabajadores Municipales y ATE) para una reunión de la Comisión de Relaciones Laborales con motivo de discutir aumentos de salarios.

El encuentro paritario se llevará a cabo el próximo miércoles 22, a las 10:00, en las instalaciones de la Casa de la Cultura.