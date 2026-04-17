TC: Pilotos y equipos de Chacabuco están en Entre Ríos para disputar la cuarta fecha

El TC y el TC Pista visitan este fin de semana el Autódromo de Concepción del Uruguaypara disputar la cuarta fecha del Campeonato 2026.

La competencia en el trazado entrerriano cuenta con un total de 57 inscriptos, entre ellos los autos que preparan en Chacabuco los equipos de Esteban Trotta y de los Hermanos Álvarez, y también estará Eelio Craparo, con el Ford Mustang del equipo Moriartis Competición.

Craparo, de gran actuación en Neuquén, será uno de los protagonistas en esta nueva fecha. Está séptimo en el campeonato, con 67 puntos, y cuandotodavía corría en el TC Pista, fue ganador en el circuito entrerriano.

Asimismo serán de la partida los tres Torino del equipo que comanda Esteban Trotta.Facundo Chapur está tercero en el campeonato, con 82 puntos, Ignacio Faín quinto con 72 unidades, y Marcelo Agrelo se ubica trigésimo quinto con 28 puntos y medio.

Por su parte, Nicolás Impiombato, el piloto del equipo de los hermanos Cristian y Gastón Álvarez, también estará en la pista este fin de semana.

La actividad va a comenzar este sábado, con dos tandas de entrenamiento para ambas categorías: el TC y el TC Pista. A partir de las 9:30 lo hará la telonera y el TC a partir de las 11:05. Toda esta actividad cuenta con transmisión en vivo de Canal 9 y la plataforma de streaming Motorplay. El segundo ensayo del Turismo Carretera será a las 13:20 del mismo sábado.

Por la tarde será la clasificación del TC, a partir de las 16.00, con los pilotos divididos en cuatro cuartos, a ocho minutos por cuarto. Toda la tanda clasificatoria, desde las 15:00 y hasta las 17:00 se va a emitir en forma directa también por Canal 9 y Motorplay.

El domingo, a partir de las 10:55, serán las series del Turismo Carretera y el plato fuerte pasado el mediodía.Primero será la final del TC Pista, a las 12:55, y cerrará el evento a las 14:00, con la final del TC. También la transmisión principal va por Canal 9 y se emite entre las 10:00 hasta las 15:00.

Informe: Javier Galante