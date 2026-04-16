“Por omisión o desconocimiento, Daletto hace una lectura equivocada de los datos”

La directora de Gestión Territorial de la Provincia de Buenos Aires, Julieta Garello, respondió al informe publicado por el ex senador provincial, Marcelo Daletto, quien afirmó que la caída de la coparticipación federal por parte del gobierno de Javier Milei “por ahora no afecta” a la gestión bonaerense debido a la recaudación.

“La retención de fondos y la caída de la coparticipación de Milei hacia las provincias, y en particular a la Provincia de Buenos Aires, es criminal. Decir que no afecta a la situación de la gestión provincial y a las gestiones municipales es desconocer una realidad que está más que clara”, comenzó alegando Garello.

El informe de Daletto

Esta semana, el ahora director del Bapro, envío un anáñisis titulado «Kicillof recauda cada vez más», en el que expresa: «Si comparamos todo el 2025 vs. el 2024 veremos que la provincia mejoro sus recursos, y si utilizamos los únicos números oficiales para comparar el primer bimestre del 2026 vs el mismo periodo del 2025 también observaremos que no se están cayendo los recursos en el presente. Inclusive, en esta última comparación el equilibrio se mantiene gracias a que la caída de la coparticipación se compensa con la mejora de la recaudación de origen provincial, que es la que realiza ARBA. Por eso es una gran verdad que Kicillof recauda cada vez más.

Con estos datos, pretendemos demostrar, que no es verdad que la Provincia esté en una crisis de sus recursos como pretende instalar el gobierno provincial. Si parte del discurso es una estrategia para cuidar el gasto puede ser entendible, pero si se pretende victimizarse o instalar el pánico deben ser acompañados por números objetivos y esto no parece ser que ocurra. Con esta afirmación no pretendemos decir que a la Provincia le sobran recursos, de ninguna manera. Nuestra provincia tiene un gran problema de discriminación en la asignación de recursos provenientes de la coparticipación federal y de asignación del gasto, postergando la inversión en infraestructura, que la lleva a tener una gestión que solo devuelve atraso, pobreza y mala calidad de vida».

En ese sentido, la directora procincial indicó que “los cálculos están mal hechos, porque toma el primer bimestre del año” explicando que el pasado mes de febrero venció la cuota de recaudación patrimonial, que en 2025 venció en el mes de marzo, por lo que se comparan recaudaciones distintas. “La recaudación patrimonial es única y no se repetirá el resto del año. Entonces, por omisión o desconocimiento, el análisis de Daletto de comparar bimestres está mal hecho, hace una lectura equivocada de los datos”.

Por otro lado, Garello se refirió a la situación económica que atraviesa la Provincia y los municipios a partir del ajuste, la inflación y la caída de coparticipación impulsada por Milei: “Es imposible llevar adelante un análisis sin tener en cuenta que los ingresos provenientes del Gobierno Nacional muestran una caída real del 6,3%, lo que sumado a la inflación, evidencia la asfixia presupuestaria que venimos denunciando desde la Provincia”.

La funcionaria hizo hincapié en la marcha de Intendentes de distintos sectores políticos que reclamaron a Milei y Caputo por fondos retenidos y obras paralizadas: “Ayer(por el lunes) alrededor de 150 intendentes se movilizaron para mostrarles que la situación es insostenible y que no van a tolerar más este amedrentamiento. Que alguien venga a decir a los Intendentes que estos recortes no afectan».

«Axel Kicillof fue muy claro: es calamitoso que mientras más necesidades surgen, la respuesta de Milei sea más ajuste y desentenderse de sus responsabilidades. Están ahogando a la gente. Por eso también tenemos la responsabilidad de trabajar en la construcción de una mayoría, una alternativa que vuelva a poner al país de pie, y es lo que estamos haciendo”, finalizó Garello.