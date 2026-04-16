Javier Milei viaja a Israel reafirmando su alineamiento con Washington y Tel Aviv

Este viernes, el mandatario se subirá a un avión con destino a Israel. Lo hará en medio de la guerra que ese país y Estados Unidos llevan adelante contra Irán, para participar de la celebración por el Día de la Independencia israelí, que se llevará a cabo entre el 19 y el 22 en Jerusalén. La invitación oficial se la habría cursado el propio Benjamín Netanyahu, a quien Milei -en poco más de dos años de gestión- habrá visitado tres veces.

Días atrás, el el titular de la Casa Rosada habló del presidente de Israel en una entrevista e indicó: “A mí no me importa lo que diga la prensa internacional socialista y las aberraciones y mentiras que dicen acerca de Bibi Netanyahu. Israel es el bastión de Occidente”.

Esta vez lo acompañarán en su gira la secretaria general de la presidencia, su hermana Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. El ministro de Relaciones Exteriores estuvo también este miércoles con Milei en un encuentro que se llevó a cabo en la Casa Rosada, con el titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Mauro Berenstein.

Sucede que el mandatario no pudo asistir a un acto por el Día del Recuerdo del Holocausto y el Heroísmo, que se llevó a cabo el martes en el Palacio Libertad, mientras él exponía en el foro de la cámara de empresas estadounidenses AMCHAM.

En su lugar, habló en el exCCK el canciller Quirno y volvió a insinuar que Irán es enemigo de la Argentina por los atentados ocurridos en la década de los 90 en la embajada de Israel y la Amia.

La idea de Milei es, en medio del conflicto armado, concretar el traslado de la embajada argentina de Tel Aviv a la ciudad de Jerusalén. Ese sería un nuevo mensaje de claro alineamiento con Estados Unidos en el momento de mayor tensión bilateral con Irán, país al que él mismo definió como “enemigo de la Argentina”. Y también en un momento crítico porque la Argentina expulsó del país al encargado de negocios de Irán, Mohsen Soltani Tehrani.

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