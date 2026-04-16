Se firmaron 21 boletos de compraventa de terrenos con gremios y cooperativas de trabajo de Chacabuco

Este martes, el Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, encabezó el acto de firma de boletos de compraventa en la sala protocolar del primer piso del Palacio Municipal, junto a representantes de cooperativas de trabajo y gremios, entre ellos porteros de edificios y canillitas.

Acompañando al jefe comunal estuvieron Adriana Citterio, secretaria general del SUTERH; Silvina Sperani, de la Cooperativa Frente Chacabuco; y Lucía Canteros, de la Cooperativa Sembrando Igualdad, quienes brindaron unas palabras en representación de cada institución. También participaron la directora de Casa de Tierras, Romina Barbetta; el secretario de Gobierno, Javier Estévez; y el asesor letrado, Matías Sassoni.

Durante el acto, el jefe comunal, destacó que, a partir de la firma de los boletos, los beneficiarios ya son propietarios de los terrenos: “Desde hoy ya pueden alambrar, forestar, mejorar o comenzar a construir. A lo largo del año irán llegando los servicios que se están gestionando por separado”.

Además, expresó: “Para nosotros es una gran alegría poder completar este paso. Tener un terreno propio es fundamental, porque brinda seguridad a cada familia. A pesar de las dificultades económicas que atraviesa el país, desde el municipio seguimos avanzando mediante articulaciones con entidades bancarias y líneas de crédito, sin afectar recursos municipales. Hoy, más de 300 vecinos cuentan con su terreno propio”.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Javier Estévez, señaló que este programa fue impulsado durante las gestiones anteriores de Golía y que en la actualidad se retomó con el mismo compromiso: “Estamos convencidos de que posibilitar el acceso a la tierra, como lo venimos haciendo con distintos gremios e instituciones, es una política fundamental. Nos llena de orgullo ser parte de este proyecto que permite a más familias tener su propio terreno”.

Los beneficiarios que firmaron sus boletos de compraventa fueron: 5 integrantes de la Cooperativa Sembrando Futuro; 5 de la Cooperativa Frente Chacabuco; 10 del SUTERH Oeste; y 1 del gremio de Canillitas.