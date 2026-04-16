16 de abril. Día Internacional contra la Esclavitud infantil

La elección de esta fecha proviene del asesinato de Iqbal Masih de 12 años, ocurrido en el año 1995, quien con tan solo 4 años de edad fue vendido por su padre a una fábrica de alfombras de Punjab ya que a su familia le faltaba dinero para la boda del hijo mayor.

Iqbal había sido esclavizado y obligado a trabajar más de doce horas diarias. El menor recibía un maltrato constante y al rebelarse era castigado reiteradamente hasta que, con la edad de 10 años, logró escapar convirtiéndose, desde entonces y hasta el día de su muerte, en un activista que luchó por los derechos de la infancia víctima de la esclavitud.

Según datos de UNICEF, se calcula que en el mundo aproximadamente 400 millones de niños y niñas y niñes, son sometidos a las peores formas de explotación laboral infantil, siendo esclavizadas en trabajos denigrantes y peligrosos para su salud y desarrollo.

La comunidad internacional debe intervenir enérgicamente contra este flagelo y aplicar penas sustanciales a responsables de cometer de este delito. Es la intención de este día que tomemos conciencia y que denunciemos cualquier caso.

Tengamos presente que la mayoría de estos niños y niñas se encuentran en todas partes, pero son invisibles: trabajan en la servidumbre, en talleres clandestinos, fuera de la vista del público.

No toleremos estas prácticas ilegales. Denunciemos, concienticemos, trabajemos para garantizar los derechos de infantes.

Fuente: https://www.cipdh.gob.ar/