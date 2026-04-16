Papa León XIV denuncia desde Camerún que «un puñado de tiranos» asola el mundo

El Papa León XIV encabezó este jueves 16 de abril, un histórico encuentro por la paz en Bamenda, capital de la región anglófona de Camerún, desde donde denunció que el mundo actual es «asolado por un puñado de tiranos».

En su segundo día de visita a la nación de áfrica occidental, el Pontífice lamentó que los señores de la guerra gasten miles de millones en devastación mientras escasean los recursos para sanar y levantar a los pueblos.

Las declaraciones del líder católico ocurren en un momento de máxima tensión diplomática tras las recientes arremetidas del presidente estadounidense Donald Trump a través de redes sociales. Trump calificó al Papa de origen estadounidense como «débil ante el crimen» y «terrible en política exterior», acusándolo de alinearse con sectores de izquierda tras sus críticas a las políticas migratorias de Washington.

Ante la comunidad de Bamenda, León XIV arremetió contra quienes manipulan el nombre de Dios para justificar intereses militares, económicos o políticos, arrastrando lo sagrado a la oscuridad. El Papa instó a una «conversión» radical, calificando el panorama bélico actual como un mundo al revés que toda conciencia honesta debe rechazar con firmeza y valentía.

El Pontífice destacó la labor invisible de las mujeres y laicas que atienden a los traumatizados por la violencia en la región anglófona de Camerún, asediada por tensiones separatistas desde hace casi una década.

Elogió además la creación de movimientos interreligiosos por la paz en Camerún, donde líderes cristianos y musulmanes se han unido para mediar en el conflicto interno que desangra al país.

A nivel internacional, mandatarios como Masoud Pezeshkian de Irán, Pedro Sánchez de España y Giorgia Meloni de Italia salieron en defensa del líder de la Iglesia católica ante los insultos de la Casa Blanca. Los dirigentes coincidieron en que es deber del Papa pedir la paz y condenar toda forma de guerra, rechazando las descalificaciones personales emitidas por el mandatario norteamericano.

El Papa León XIV evitó profundizar en la disputa personal con Trump, reafirmando que su única misión es iluminar, sanar y liberar a través del mensaje del Evangelio. Antes de liberar palomas blancas en la explanada de la Basílica de San José, exhortó a los fieles a no cansarse de trabajar juntos por la reconciliación y la fraternidad humana.

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