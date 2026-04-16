El CONICET llevará ciencia y diversión a la 50ª Feria Internacional del Libro

Del 24 al 28 de abril, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) participará en la histórica 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. En el marco del Programa de Promoción de Vocaciones Científicas (VocAr), el Consejo ofrecerá una variada agenda de actividades científicas y recreativas para toda la familia.

Los asistentes podrán interactuar con especialistas del CONICET y explorar distintos espacios preparados con postas de juegos, talleres participativos y charlas interactivas. La propuesta busca fomentar el diálogo, la curiosidad y el asombro por la ciencia.

El viernes 24, el Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME, CONICET-Fundación IBYME) presentará diversas actividades basadas en sus áreas de investigación, como Biología Celular y Molecular, Neurociencias y Oncología. Los participantes podrán disfrutar de juegos y llevarse premios.

El sábado 25, el Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura (IFEVA, UBA-CONICET) invitará a descubrir cómo se investiga en agronomía, abordando temas como la observación satelital de la agricultura y el impacto del ganado en los pastizales.

El domingo 26, el Grupo de Estudio del Mar Profundo Argentino (GEMPA) compartirá su experiencia de la expedición al fondo del mar, exhibiendo fotografías y videos de la campaña. También se presentarán réplicas de invertebrados y se ofrecerá la oportunidad de observar ejemplares a través de lupas y microscopios.

El lunes 27, los visitantes podrán aprender sobre aplicaciones de inteligencia artificial para robots móviles, interactuando con científicos del Laboratorio de Robótica y Sistemas Embebidos del Instituto de Investigación en Ciencias de la Computación (ICC, UBA-CONICET).

Finalmente, el martes 28, se explorarán temas de neurociencia junto a especialistas del Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires (IBioBA, CONICET-Max Planck). Los asistentes podrán observar moscas a través de lupas y aprender sobre el cerebro y su funcionamiento.

La participación del CONICET se llevará a cabo en la Zona Explora, Pabellón Amarillo (La Rural), de 14 a 20.30 h del viernes 24 al domingo 26 de abril, y de 14 a 18 h el lunes 27 y martes 28 de abril. Para acceder a la agenda completa, se puede consultar aquí.

Fuente: https://www.cadena3.com/