“El girasol argentino vive un momento histórico y puede convertirse en un «Mar de Girasol»

Con una suba del 94 % en la producción y un fuerte aumento de exportaciones, el titular de ASAGIR destacó el impulso del sector, advirtió sobre desafíos estructurales y planteó un escenario de expansión con eje en los mercados internacionales.

Salas Oyarzun, destacó el fuerte crecimiento de la producción, el mayor ingreso de divisas y el potencial de expansión del cultivo. Reclamó menos presión impositiva y mejoras en infraestructura para sostener el desarrollo.

“Estamos transitando un momento histórico del girasol argentino”, afirmó Salas Oyarzun, al inaugurar el VIII Congreso Argentino de Girasol. Según detalló, “la producción de grano de la cadena va a terminar creciendo este año un 94 % respecto de la campaña 21/22”.

El dirigente explicó que este salto responde a una reacción coordinada del sector frente a la demanda internacional: “Nuestra cadena de valor ha respondido al incremento de demanda internacional reflejado en los precios, con aumentos de producción de grano, procesamiento y exportaciones”.

En ese marco, subrayó un dato clave de eficiencia: “La presente campaña vamos a generar un volumen de grano cercano a la máxima producción argentina de los años 1998 y 1999, que fue de siete millones de toneladas, pero dedicando 1,3 millones de hectáreas menos que en aquellos años”.

Fuente: https://www.noticiasagropecuarias.com/