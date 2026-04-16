La imagen de Milei en caída libre: otra encuesta revela que el 63 % de los argentinos lo rechaza

En medio de la crisis económica y los escándalos de corrupción, el nivel de aprobación y apoyo a Javier Milei y su gobierno se viene abajo en todas las encuestas, incluso en las cercanas al círculo íntimo del presidente. Un informe reciente de Opina Argentina, reveló que el mandatario tiene una imagen negativa del 63 %.

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El informe de la consultora dirigida por Facundo Nejamkis, al que accedió Página|12, se hizo entre el 30 de marzo y el 2 de abril con más de mil casos y un margen de error de 3,03 %. “Durante abril se acelera el proceso de deterioro del Gobierno ante la opinión pública iniciado en enero”, aseguran.

La velocidad de la caída fue muy pronunciada en los últimos dos meses: la aprobación de Milei está en 35%, disminuyó 6 puntos porcentuales desde la última medición y 13 desde la de enero. La imagen negativa del presidente alcanza el 63 %, lo que marca que es por lejos su peor momento en cuanto a opinión pública.

Estos números están en línea con lo que muestran otras consultoras como la prestigiosa Atlas Intel o la de Giacobbe, que es muy cercana a la Casa Rosada. Todas coinciden en que la imagen de Milei está cayendo fuertemente. Según Opina Argentina, incluso el 35 % de los que votaron por Milei tienen hoy una imagen negativa del jefe de Estado.

De todas maneras, alerta que si bien “La Libertad Avanza se retrae 8pp, el peronismo no capitaliza esa pérdida”. Si las elecciones fueran hoy, el 32 % dice que votaría al PJ y el 31 % a LLA. Si bien el Frente de Izquierda aparece con un 11 %, muy alto para su techo histórico, un 18 % dice “otro” o “no sé”, lo que complejiza el panorama del peronismo de cara a un eventual balotaje.

Los dirigentes con mejor imagen

Los dirigentes con mejor imagen, según la encuesta, son Axel Kicillof y Myriam Bregman con 44 %. Como vienen mostrando otras encuestas, el gobernador bonaerense logra sumar adeptos más allá del núcleo que apoya a la expresidenta Cristina Kirchner, que está en 39 %. Mismo porcentaje tiene la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, incluso encima del presidente Javier Milei.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/