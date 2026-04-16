El Municipio de Chacabuco construye La Casa del Deportista

Se trata de una obra que será el primer albergue municipal destinado al deporte en la historia de Chacabuco. Este nuevo espacio contará con 30 plazas, equipadas para brindar alojamiento de calidad a delegaciones, atletas y entrenadores.

Actualmente se están realizando los trabajos en el sector de baños y vestuarios, garantizando mejores condiciones de higiene y comodidad para los y las ciclistas que utilizan el predio semanalmente.

El jefe comunal, Darío Golía, asumió el compromiso de llevar adelante este proyecto, dando una respuesta concreta a una demanda histórica de la comunidad. “Chacabuco vive hoy un movimiento deportivo constante y en ascenso; contar con una casa propia para alojar a quienes nos visitan cada fin de semana permitirá potenciar las competencias y fortalecer el turismo deportivo”, destacó el director de Deportes, Jorge Antonio Giménez.

Las autoridades municipales aseguran que la inversión en infraestructura deportiva tendrá un gran impacto en la comunidad, ya que no solo beneficiará a los deportistas federados, sino que también consolidará al Polideportivo y a la Pista Municipal de ciclismo como centros de referencia en la región.