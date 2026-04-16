Anuncian un gran festival de boxeo en Chacabuco

Este viernes 17 habrá boxeo de primer nivel en Chacabuco, con una pelea profesional de fondo. Esto será en el Polideportivo Municipal, a partir de las 22:00. Como preliminares, habrá varios combates amateus con títulos bonaerenses en juego con algunos chacabuquenses como protagonistas.

La pelea estelar de la noche la van a disputar Lautaro «El Puma» Discipio y Gabriel «El Pitbull» Pérez . El combate será a cuatro a cuatro rounds y ambos púgiles estarán este jueves, a las 15:30 en el Polideportivo Municipal para realizar el pesaje oficial.

Preliminares:

Franco Domínguez (Bragado) vs Santiago Urbizo (Chivilcoy)

Jonathan Torrez (Chacabuco) vs Tomás Bonadeo (Chivilcoy)

Bautista Demichelli (Bragado) vs Tiago González (Junín). Título AMBAPA 60 kg

Roben Rodríguez (Chivilcoy) vs Braian Avalos (Junín). Título AMBAPA hasta 60 kg

Martín Grosso (Bragado) vs Ezequiel Gamarra (Junín)

Nicolás Loureiro (Chacabuco) vs Aquiles Villarreal (Bragado). Título AMBAPA hasta 70 kg

También desde la organización se dio a conocer que estarán presentes Látigo Koshi y la campeona mundial juninense Anahí «La Indiecita» López.

Informe: Javier Galante