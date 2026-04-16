«Los tiranos están asolando el mundo»

El papa León XIV arremetió contra los líderes que gastan miles de millones en guerras y afirmó que el mundo está siendo «asolado por un puñado de tiranos». La declaración fue hecha este jueves durante su visita a Camerún después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, lo volviera a atacar en las redes sociales, informa Reuters.

«Los artífices de la guerra fingen ignorar que basta un instante para destruir, pero que a menudo toda una vida no es suficiente para reconstruir», dijo. «Hacen la vista gorda ante el hecho de que se gastan miles de millones de dólares en asesinatos y devastación, mientras que los recursos necesarios para la curación, la educación y la reconstrucción brillan por su ausencia», subrayó.

Asimismo, el pontífice criticó a los dirigentes que utilizan un lenguaje religioso para justificar los conflictos armados e instó a un «cambio de rumbo decisivo».

«Ay de aquellos que manipulan la religión y el propio nombre de Dios para su propio beneficio militar, económico y político, arrastrando lo sagrado a la oscuridad y la inmundicia», afirmó, añadiendo que se trata de «un mundo al revés, una explotación de la creación de Dios que debe ser denunciada y rechazada por toda conciencia honesta».

Fuente: https://actualidad.rt.com/