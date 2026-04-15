Intendentes marcharon contra Caputo por el precio de la nafta y la falta de obras

Intendentes de distintas partes del país, principalmente de la provincia de Buenos Aires y nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM), se movilizaron este martes hasta el Ministerio de Economía, frente a Casa Rosada, para entregarle un petitorio al ministro Luis Caputo para pedir fondos retenidos, obras y una baja en el precio de las naftas.

Se trató de jefes comunales alineados al gobernador Axel Kicillof y otros que responden a Máximo Kirchner, quienes esta vez se unieron para meterle presión al Gobierno para que envío recursos, reactive obras y retrotraiga el precio de los combustibles al 1 de marzo, tras el salto en torno al 23% que tuvo desde el inicio del conflicto en Medio oriente.

La movida organizada por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, contó con la presencia de un centenar de intendentes. Y culminó con la entrega de un petitorio para Caputo, aunque el funcionario nacional no estaba en el lugar ya que disertaba en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham).

«El reclamo es federal, incluye a todos los intendentes más de 150, intendentes de todo el país, no es una provincia, es todo el país. Exigimos al Gobierno nacional que baje el litro del combustible y que además hagan las obras que con el fondo tienen la obligación y responsabilidad”, explicó Katopodis en el lugar.

“Es un fraude, un robo, es un delito que se queden con la plata de todos los que cuando cargan el tanque de nafta, una parte de ese valor va a una cuenta para hacer obras», agregó el ministro de Kicillof, que estuvo acompañado por otros integrantes del Gabinete como Carlos Bianco, Cristina Álvarez Rodríguez y Silvina Batakis.

De acuerdo a un informe del Instituto Argentina Grande, en el acumulado de dos años y cuatro meses de gestión, el actual Gobierno de Javier Milei lleva recaudados, $6,1 billones a través de impuestos que no fueron ejecutados para obras de infraestructura como establece la ley. Este monto se compone de $3,1 billones del ex impuesto PAIS y de $3 billones derivados del Impuesto a los Combustibles Líquidos.

Fuente: https://dib.com.ar/