“Pedimos que el Gobierno nos devuelva los $22 billones que nos robó”

Desde la marcha de más de 100 intendentes de todo el país al Ministerio de Economía de la Nación este martes, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, dialogó con Diagonales y respaldó el reclamo de las provincias y municipios en contra del ajuste y de la interrupción de la obra pública por parte de la gestión de Javier Milei: “Pedimos que el Gobierno Nacional nos devuelva los $22 millones que nos robó, pero lamentablemente no nos quieren recibir”.

“En la Provincia de Buenos Aires (PBA) el recorte asciende a los 22 billones de pesos: 22 millones de millones que se componen de las 1.000 obras públicas que paró el Gobierno, los programas que recortó y los fondos que han caído de la coparticipación por la crisis económica y por nuestra recaudación propia producto de la crisis nacional. Eso es lo que venimos a reclamar puntualmente: pedimos que nos devuelvan lo que nos robaron. Le han robado a los argentinos, a las provincias y a los municipios”, aseveró el dirigente y mano derecha de Axel Kicillof.

En ese sentido, el funcionario provincial exigió que Nación regrese los recursos “que afanó” y que surgen de aquel presupuesto recolectado “a través del Impuesto a los Combustibles y del ex Impuesto País” y luego “detraído de las provincias y por lo tanto de la coparticipación de municipios” a nivel local: “Se lo han robado y con eso dibujan un falso superávit fiscal. Necesitamos que el Gobierno se haga cargo de aquello para lo que lo votaron”.

Sin embargo, Bianco reveló que las autoridades nacionales no han contestado al reclamo todavía: “Ningún funcionario del Ministerio de Economía nos quiso recibir y nos informaron que Luis Caputo estaría de viaje”. Para el dirigente kicillofista, es una prueba de que no habrá medidas al respecto: “Soy muy escéptico, es una gestión totalmente insensible. Yo con este Gobierno ya me quemé con leche, veo una vaca y me pongo a llorar. Ahora, eso no quita que nosotros reclamemos lo que nos corresponde”.

Junto a ello, el Ministro de Gobierno bonaerense analizó: “Hay un conjunto de pedidos que reflejan que estamos en un país donde todo está empezando a crujir. Cruje la producción, cruje la educación, crujen los fondos a las provincias, crujen las universidades… Es muy difícil sostenerlo desde los municipios y las provincias, por eso necesitamos que el Gobierno Nacional se haga cargo de las competencias que tiene de acuerdo con la Constitución Nacional y que no ha cumplido”.

Fuente: https://www.diagonales.com/