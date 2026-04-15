15 de abril. Día Mundial del Arte

Esta fecha se celebrea en honor al nacimiento del artista Leonardo da Vinci. Fue instaurada en 2012, durante la 40ª reunión de la Asociación Internacional del Arte (IAA, por sus iniciales en inglés) con el objetivo de promover conciencia de la actividad artística y creativa en todo el mundo.

Este día es una gran oportunidad para generar actividades en distintos espacios y despertar así el acercamiento del arte a la sociedad de manera gratuita.

Nacido el 15 de abril de 1452 en Italia, da Vinci realizó grandes aportes a la pintura, escultura, diseño, arquitectura, poesía y biología. Es así que se volvió en una de las figuras más relevantes del movimiento renacentista. Algunas de sus obras plásticas más importantes son La última cena, La Gioconda, Hombre vitruviano y La anunciación.