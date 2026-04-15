Fútbol de Chacabuco: El campeonato femenino disputó su primera fecha

El domingo pasado comenzó a disputarse el torneo de Primera División Femenino. Copa Mauricio Paz, que organizala Liga Deportiva de Chacabuco. Este año se incorporó el club Argentino de Rojas, que estará compitiendo durante todo el año con Primera División y las categorías de divisiones formativas que todavía juegan partidos amistosos.

También en este torneo regresan San Martín y San Miguel, que el año pasado no habían estado compitiendo, y no juega Racing Club, que sí lo había hecho en el 2025. El resto de los equiposson 9 de Julio, Rivadavia Argentino, Huracán y River Plate.

Estos ocho equipos jugarán una fase clasificatoria, todos contra todos, y después habrá una liguilla, con el mismo formato de los torneos de mayores organizados por la Liga Deportiva para determinar el ganador del torneo Apertura. Del mismo modo habrá un campeonato Clausura, que determinará otro ganador y -en caso de no ser los mismos- se tendrá que jugar una final del año.

Resultados:

La fecha inauguralse jugó en el estadio Isidro Totto Ranale, donde en el primer partido Argentino de Chacabuco le ganó 3 a 1 a Argentino de Rojas. Delfina Milione marcó los tres tantos para el local, en tanto que Candela Luna marcó el gol del honor para las chicas de Rojas.

En otro gran partido, River Plate dio cuenta del campeón vigente, 9 de Julio. Las Millonariasganaron 3 a 2 con goles de Angelina Milione, Azul Rivas, y Guadalupe Godoy. Los dos goles de las Lobas fueron marcados por Rocío Arrieta.

En otro de los partidos, Huracán, subcampeón de la temporada pasada, goleó sin atenuantes 8 a 0 a San Miguel. Morena Tamburini hizo 4 goles, Jorgelina Bijarra, Dora Capdevila, Nadia Biscotti y Narela Morra, con un gol cada una, también anotaron en esta gran victoria de las chicas del Globo.

En el cuarto partido de la jornada San Martín empató 1 a 1 con Rivadavia.Brenda Enríquez marcó el gol para las locales, en tanto que Catalina López puso el empate para el Celeste.

Informe: Javier Galante