El Municipio de Chacabuco trabaja en la limpieza de las bocas de tormenta

El área de Servicios Públicos de Chacabuco, a cargo de Raúl Sosa, se encuentra realizando tareas de limpieza y destape de bocas de tormenta en distintos puntos de la ciudad. Las mismas se realizan con cuadrillas de trabajadores locales y un camión de la Municipalidad de Salto, el que -a través de un convenio- está realizando labores en nuestra ciudad.

Los trabajos se llevan adelante en bocas de tormenta que el área ya tiene registradas como tapadas, además de una limpieza general en distintas intersecciones, tales como Alberdi y Santa Fé; Alberdi y Olavarría; Alberdi y Vidal; calle 9 de julio y otras zonas.

“Quiero hacer un especial agradecimiento al Municipio de Salto por la cesión de este camión que nos ayuda en nuestra tarea de prevención de anegamiento de calles, tras un trabajo de limpieza general e identificación de las bocas de tormenta que se encontraban tapadas”, resaltó Sosa.