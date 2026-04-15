Instituciones de Chacabuco instalarán botones de pánico asistidas por el Municipio

El Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, encabezó este martes una conferencia de prensa en la que se anunció una serie de encuentros con instituciones y sociedades de fomento con el fin de la instalación de botones antipánico y difusión de su uso.

Allí se informó que desde el comienzo de la gestión actual, fueron instalados, de manera totalmente gratuita, más de 3.200 botones para vecinos y vecinas, además de otros 500 en comercios.

“Es un servicio integral que brinda el Municipio en materia de seguridad. Hoy presentamos además una nueva campaña de trabajo junto a diferentes secretarías y áreas, haciendo operativos en distintos puntos de Chacabuco para poder ampliar aún más su alcance. El tiempo de respuesta en el uso del botón antipánico es de aproximadamente 10 u 11 minutos”, destacó Golía, quien manifestó además que no solo se utiliza para emergencias de seguridad, sino también para un contacto rápido y directo con Bomberos y Hospital Municipal.

Cabe destacar que, al activar el botón, no es necesario hablar con el operador, sino que se rastrea automáticamente la ubicación del dispositivo y se envía el móvil necesario. Por otro lado, el Jefe Comunal aseguró que en materia de seguridad “los resultados están claramente a la vista, se ve cómo se han disminuido la cantidad de hechos delictivos en Chacabuco”.

Golía también resaltó el funcionamiento de los tres tótems de seguridad colocados en distintos puntos de Chacabuco (en el corredor nocturno, sobre Acceso Hipólito Yrigoyen; en la Plazoleta del Barrio San Antonio y Plazoleta del Barrio Solidaridad), y anunció la colocación de un cuarto sobre Acceso Juan XXIII, frente a la Agrupación Atlética. También, el Intendente destacó que próximamente se colocará un semáforo en la intersección de Sargento Cabral e Hipólito Yrigoyen, punto identificado como zona caliente de accidentes tras un informe de la UTN.