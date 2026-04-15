El Municipio de Chacabuco convocó a entidades ruralistas y transportistas por los caminos rurales

El Municipio de Chacabuco, a través de sus diferentes áreas, convocó a autoridades de la Sociedad Rural, Federación Agraria Argentina y la Cámara de Transportistas a una reunión de trabajo que se llevará a cabo este jueves.

La convocatoria tiene como objetivo que todas las partes participen en la planificación conjunta de obras de reparación y mejora de los caminos rurales.

Desde el Municipio adelantaron que el encuentro se realizará a las 8:00, en el Palacio Municipal.