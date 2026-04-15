Tras una serie de allanamientos en Chacabuco, detuvieron a un hombre por venta de drogas

La Subsecretaría de Seguridad de la Municipalidad de Chacabuco tomó conocimiento de una serie de procedimientos llevados a cabo por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Junín, en nuestra ciudad.

Como resultado, un joven de 32 años quedó detenido por comercio de estupefacientes tras una serie de allanamientos.

Los operativos tuvieron lugar durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, cuando agentes de narcotráfico pertenecientes a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, luego de una intensa tarea de vigilancia, irrumpieron de forma simultánea en domicilios ubicados en las inmediaciones de las calles General Pinto y General Conesa, y General Conesa y Azcuénaga, ambos en la ciudad de Chacabuco. Las medidas se realizaron en cumplimiento de órdenes de allanamiento dispuestas por el Juzgado Federal de Junín.

Tras los procedimientos, los efectivos procedieron a la detención del principal investigado. Asimismo, durante los registros domiciliarios se logró la incautación de sustancias estupefacientes y otros elementos de interés para la causa, que permitieron confirmar su participación en actividades vinculadas al comercio de drogas en la ciudad.

La investigación fue llevada adelante por la Fiscalía Federal, a cargo del Dr. Eduardo Norberto Varas, y el Juzgado Federal, a cargo del Dr. Héctor Pedro Plou, ambos del Departamento Judicial Junín. La misma se inició a fines del año 2025, período durante el cual tanto el investigado como los domicilios involucrados fueron objeto de tareas de seguimiento por parte de la justicia federal y la policía.

Como resultado de meses de investigación encubierta, el Juzgado libró las órdenes de allanamiento que derivaron en la detención del imputado, quien permaneció incomunicado y bajo custodia policial hasta este lunes, cuando fue trasladado a sede judicial para prestar declaración indagatoria.

Finalmente, tras cumplirse dicha instancia, el detenido fue trasladado a la Comisaría 3ª de la localidad de Hurlingham, donde permanecerá alojado.