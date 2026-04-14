La inflación de marzo fue del 3,4% y acumuló 9,4% en el primer trimestre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) marcó que la inflación de marzo fue del 3,4%, con lo cual acumuló 9,4% en el primer trimestre del año. En tanto, en los últimos 12 meses se estableció en 32,6%.

De esta forma, se confirma la tendencia alcista de la inflación general, ya que en los últimos 10 meses el porcentaje fue igual o mayor al del mes anterior.

Esto sucede a pesar de que el dólar está planchado, con lo que la influencia de los saltos en los precios internacionales queda acotado. A esto se le llama «ancla cambiaria».

El elevado dato de inflación también se produce a pesar de que los ingresos pierden la carrera respecto de los precios. Esta «ancla salarial» implica que la demanda es débil y no presiona a la oferta.

El presidente Javier Milei se expresó al respecto en redes sociales: “El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hay elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, también dio explicaciones en un posteo en la red social X, en el que trató de explicar las causas del dato oficial. Básicamente, le echó la culpa a la guerra en Medio Oriente y a los sucesivos tarifazos que él mismo ordena y aplica en detrimento de los ingresos de la población. «En el mes se registró un impacto significativo de la guerra en Medio Oriente, en línea con los efectos registrados en otros países. Asimismo, la economía continúa atravesando un proceso de corrección de precios relativos, lo que se verificó principalmente en los precios de los servicios regulados y en Carnes y Derivados», señaló Caputo.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/