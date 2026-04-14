14 de abril. Día Mundial de la Enfermedad de Chagas

La enfermedad de Chagas, también conocida como «enfermedad silenciosa», afecta principalmente a personas pobres sin acceso a la atención médica. La enfermedad progresa lentamente y a menudo muestra un curso clínico asintomático. Sin tratamiento, la enfermedad de Chagas puede provocar graves alteraciones cardíacas y digestivas y volverse fatal.

La sensibilización sobre la enfermedad es fundamental para mejorar las tasas de tratamiento y curación precoces, junto con la interrupción de su transmisión.

El Día Mundial de la Enfermedad de Chagas se celebró por primera vez en 2020 en homenaje al doctor Carlos Ribeiro Justiniano Das Chagas, médico e investigador brasileño, quien en 1909 describió la enfermedad que lleva su nombre. El objetivo de conmemorar este día es recordar los desafíos que enfrentan las personas con esta enfermedad, que son casi 7 millones en el mundo y 1,5 millones en la Argentina.

Fuente: https://www.who.int/es