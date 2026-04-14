Julieta Garello denunció el recorte de Milei en medicamentos y defendió la tasa de salud

La Directora Provincial de Gestión Territorial se refirió a las críticas expresadas y movilizadas políticamente desde sectores chacabuquenses a la Tasa de Salud municipal, poniendo en foco el ajuste que lleva adelante Javier Milei en materia de salud pública y medicamentos.

“Petitorio y algunas cosas más habría que hacerle llegar al presidente de usurpación de la Argentina, que en el marco de su política de saqueo a nuestros vecinos, municipios y provincias, ahora quiere eliminar el Programa Remediar”, expresó Garello, que explicó que Remediar “consiste en proveer 100 tipos de medicamentos a más de 7800 centros de salud del país, dando respuesta al 80% de la demanda del primer nivel de atención”. En concreto, el programa que hoy quiere eliminar Milei, beneficia a más de 19 millones de personas.

En ese sentido, Garello defendió la instauración de la Tasa de Salud que impulsó el Intendente, Darío Golía: “La tasa de salud es un herramienta que construyó nuestro Intendente y que aprobó el Honorable Concejo Deliberante como corresponde y con los mismos votos con los que conseguimos otras ordenanzas impositivas, con esta composición y en años anteriores. Es la decisión política inclaudicable de seguir sosteniendo y fortaleciendo el sistema sanitario de nuestra ciudad, de nuestro queridísimo Hospital Municipal, único efector de salud de la ciudad cabecera”.

La Directora puso en valor algunas de los logros en materia de salud para Chacabuco, como creación y puesta en funcionamiento del Servicio de Hemodinamia, puesta en funcionamiento del Centro de Salud Dr. René Favaloro, nuevo tomógrafo y nuevo resonador magnético, extensión de atención y nuevos servicios en Centros de Salud, recuperación de la Residencia Médica Universitaria en el Hospital y la creación del Área de Salud Mental, entre otras.

Garello también resaltó la gestión del Gobernador, Axel Kicillof, en su inversión por la salud provincial. En tal sentido, destacó que Kicillof creó durante su gestión más de 200 Centros de Salud, más de 425 ambulancias para reforzar los sistemas de salud pública, la ampliación de la capacidad de atención y zonas de cobertura de servicios claves y un aumento sostenido de la inversión en programas claves.

Al respecto, destacó que “ante el recorte de Javier Milei a nivel nacional, la provincia de Buenos Aires amplió la cobertura de medicamentos oncológicos y se hizo cargo de aquellos vecinos y vecinas que quedaban desamparados por el ajuste nacional”. De esa manera, Kicillof garantiza en la actualidad el 98% de los medicamentos oncológicos requeridos en Provincia. Por otro lado, recientemente el Gobernador envió un nuevo proyecto de Ley de Producción Pública de Medicamentos, que sumará la cobertura total de 74 medicamentos esenciales para los 135 municipios.

“Si tantas ganas tienen de que la tasa no exista, vayan a tocar la puerta del presidente Milei y traigan recursos para la salud de nuestra ciudad, si es que lo encuentran y no está viajando a Estados Unidos a arrastrarse a la cumbre de la demencia. Mucha casta y poco pueblo”, finalizó Garello.