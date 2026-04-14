El Municipio de Chacabuco continúa trabajando en caminos rurales y calles de tierra

El subsecretario de Servicios Públicos de Chacabuco, Raúl Sosa, brindó un detalle de las tareas realizadas recientemente, destacando el trabajo simultáneo en distintos puntos del partido.

El funcionario dijo que se avanzó en el «camino ancho» a Bragado, mientras que en paralelo se llevaron adelante trabajos de reparación en el camino a La Posta y en la avenida Miguel Máximo Gil. Además, en el barrio Santa Clara se realizó la reconstrucción de las calles Roca y Avellaneda, junto con intervenciones en la zona desde Hipólito Yrigoyen hasta Ituzaingó.

Asimismo, se efectuaron tareas de mantenimiento en el camino a Lobosco, a Irala y en caminos aledaños, mejorando la transitabilidad en áreas rurales.

Por otra parte, el funcionario adelantó que continuarán los trabajos de manera simultánea en un nuevo tramo de la avenida Gil y en el sector comprendido entre el acceso Juan XXIII y el acceso Elguea Román. También se completará el mantenimiento del tramo faltante del camino a La Posta, el «camino ancho» y la zona de El Mojón.