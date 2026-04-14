El Centro Cristiano Familiar de Chacabuco celebró sus 40 años

El pasado domingo, en su sede de Avenida Miguel Gil 63, de Chacabuco, el Centro Cristiano Familiar UAD, celebró sus 40 años de vida y 10 años de su centro de actividades múltiples CAM.

Con un templo colmado, el festejo comenzó con canciones de celebración, luego se llevó a cabo el momento protocolar con la presencia del intendente municipal, doctor Darío Golia, quien recibió un reconocimiento de parte de la institución, dirigió unas sentidas palabras a los presentes y recibió una oración de parte de toda la congregación. Estuvo acompañado por el secretario de asuntos municipales, Hugo Moro, y la secretaria de ceremonial y protocolo, Lorena Nicola.

También recibieron cuadros de honor y reconocimientos la pastora fundadora, Nélida Suligoy de Federici, y su hija Claudia, por los 40 años de servicio. También, junto al pastor Mariano Rosato, recibieron diplomas de honra de parte de la comisión del Centro.

El orador de la noche fué el pastor Martín Castells, proveniente de San Nicolás, y actual secretario regional de la Unión de las Asambleas de Dios, quien también recibió un reconocimiento.

Por último, se cortaron y compartieron las 40 tortas, una por cada año de vida de la institución.

El jueves próximo continúa la celebración a las 20:00, con la visita del pastor Marcelo Reichenshammer, de la ciudad de Junín.

Se invita a toda la comunidad a participar.