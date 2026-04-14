El alumbrado público de Chacabuco tiene más luces LED y reduce el consumo de electricidad

El Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, anunció este lunes la continuidad del plan de recambio de luminarias en la ciudad. En este marco, durante la última semana se instalaron nuevos equipos LED de bajo consumo, lo que permite optimizar el uso de energía y generar un ahorro significativo para el municipio.

En total, se iluminaron siete cuadras: dos cuadras de la calle Cano, entre Alsina y Buenos Aires; una cuadra de Buenos Aires, entre Cano y Domínguez; una cuadra de Bordenave de Cacho, entre Dorrego y Uspallata; una cuadra de Lynch, entre Villegas y La Plata; dos cuadras de Catamarca, entre Matheu y Dr. Fernández.

Desde el municipio destacaron que estos trabajos continuarán, con el objetivo de mejorar el alumbrado público, brindando mayor iluminación, seguridad y mejor visibilidad en los distintos barrios de la ciudad.