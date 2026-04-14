Intendentes reclaman a Caputo por la suba de combustibles, falta de obra pública y quita de fondos

Convocados por la Federación Argentina de Municipios y con fuerte respaldo desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, intendentes de distintos puntos del país, acompañados por funcionarios provinciales de primera línea, tienen previsto este martes efectuar una presentación en mesa de entradas del Ministerio de Economía, con un reclamo al ministro Luis Caputo por el recorte de fondos nacionales a las administraciones comunales.

Si bien tanto intendentes como funcionarios provinciales fueron cuidadosos a la hora de difundir el detalle fino de la presentación, sí se adelantó cuáles serán los ejes centrales: un pedido para retrotraer el precio de los combustibles al 1º de marzo, el reclamo por las obras públicas nacionales paralizadas, y también por el recorte general de fondos nacionales a los municipios.

En esta línea, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, adelantó este lunes que el gobernador Axel Kicillof tiene previsto reunirse con los jefes comunales en la sede de la FAM, en Cerrito al 800, Capital Federal, luego de que los alcaldes lleven a cabo la presentación en el Ministerio de Economía.

La FAM se reúne en forma periódica, pero según fuentes de la Federación, la decisión de movilizar a Economía tomó fuerza en las últimas semanas a partir del impulso de su presidente, el intendente de La Matanza Fernando Espinoza. “Lo que vivimos hoy en los barrios no tiene precedentes, y Fernando fue el primero en leer que ya no hay margen para diagnósticos pasivos. Él tiene el termómetro de lo que pasa en el Conurbano, pero en la video llamada que hicimos quedó claro que el interior está igual de asfixiado”, confió una fuente de la FAM a Tiempo.

“Él fue quien sintetizó la indignación generalizada al señalar que el gobierno nacional recaudó 3.5 billones de pesos por el Impuesto a los Combustibles, pero no los está utilizando ni para bajar el precio de la nafta o el gasoil, ni para realizar obras en rutas”, amplió. A esta situación, puntualizó la fuente, se suma la emergencia alimentaria, la destrucción sistemática de las Pymes, la “enorme” pérdida de puestos de trabajo y la creciente precarización de los empleos que todavía sobreviven.

Esa lectura se comparte en el Instituto Argentina Grande (IAG), el centro de estudios integrado por los equipos técnicos del actual ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis.

Según este Instituto, en el acumulado de dos años y cuatro meses de gestión, el actual gobierno nacional lleva recaudados 6.1 billones de pesos a través de impuestos que no fueron ejecutados para obras de infraestructura, como establece la legislación nacional.

Ese monto se compone de 3.1 billones de pesos del ex impuesto PAIS, y de 3 billones de pesos derivados del Impuesto a los Combustibles Líquidos. El IAG pone la lupa en ese impuesto: el 28,5% de lo que se recauda por litro de combustible debe destinarse al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte. A su vez, el 50 % de esa recaudación corresponde a obras en rutas (SISVIAL) y un 4,31% al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica.

La otra cara de la misma moneda son los aumentos de combustibles en Argentina. Desde noviembre de 2023 a abril de 2026, señala el informe, la nafta aumentó un 542%, mientras que la inflación se incrementó un 292% y los salarios del sector privado registraron un 288% de aumento. El precio de los combustibles se incrementó en 24% en lo que va de este año y se prevé que a partir del 1º de mayo volverá a subir. “Hay caída de la recaudación, pero los impuestos siguen en alza” señalan.

Los motivos detallados de esta suba son varios, como la decisión del gobierno nacional de eliminar el llamado “barril criollo” y vincular los precios locales a los internacionales, así como aumentar el Impuesto a los Combustibles Líquidos. Si bien el conflicto en Irán es un factor importante en la crisis energética y en el incremento del precio del petróleo, el informe marca, por ejemplo, que “hoy un argentino paga, en promedio, USD 1,42 por cada litro de nafta, mientras que un estadounidense paga USD 1,09 y un brasileño, USD 1,31”.

Problema nacional, de Ushuaia a La Quiaca

La problemática se siente en casi todas las administraciones municipales del país, con procesos de ajuste en diversas áreas y con menos servicios para los vecinos. La red de contención comunal se debilita. Desde Jujuy, el intendente de La Quiaca, Dante Velázquez, detalló a Tiempo: “En todo el norte grande, en toda la Argentina, los municipios estamos sosteniendo la paz social con recursos que son cada vez más débiles. Nuestros vecinos con muchísimo esfuerzo pagan IVA y tributos federales como cualquier argentino, que no retornan ni en programas ni en asistencias. Hoy tenemos hogares endeudados por el equivalente a seis sueldos, salarios que no alcanzan. Así no hay federalismo posible: hay concentración arriba y emergencia abajo. Por eso pedimos tres cosas muy concretas: más autonomía municipal, un esquema justo de distribución de recursos y un plan urgente de desendeudamiento social y seguridad alimentaria.”

En esta línea, el jefe comunal jujeño reafirmó: “Es por eso que este martes 14 los intendentes e intendentas marchamos con un mensaje para el presidente Milei, un mensaje de amor a lo público, a profundizar un Estado más presente, con más respeto, más solidaridad y unidad de todos los argentinos. Porque somos el kilómetro 0, la primera puerta que se toca, la defensa irrestricta de la soberanía. Nosotros no mendigamos. Nosotros gestionamos, entendemos a la política como la verdadera transformación de los pueblos, más aún en tiempos de crisis”.