Vuelve a Chacabuco el camión de lácteos y pastas de la Red de Precios Justos (Lista de precios)

A través de La Cámpora Chacabuco, este martes 14 de abril, vuelve a nuestra ciudad la Red de Precios Justos con el camión de pastas y lácteos.

En esta oportunidad estará presente desde las 9:00 y hasta las 12:30 en la nueva sede de dicha agrupación, ubicada en calle Tucuman 92, para luego continuar su atenciòn desde las 12:30 y hasta agotar stock en el CIC de Barrio La Ilusiòn, cito en calle La Rioja y Artigas.

No se suspende por lluvia.

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