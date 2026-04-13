Fue presentada la Licenciatura en Trabajo Social en el Centro Universitario de Chacabuco

El Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, presentó el sábado pasado el ciclo de Licenciatura en Trabajo Social, perteneciente a la Universidad Nacional de Lanús, en el marco del programa Programa Puentes de la Provincia de Buenos Aires.

La actividad se desarrolló en el Centro Universitario y contó con la presencia del Secretario de Gobierno, Javier Estévez, y de Pablo De Virgiliis, Director del Centro de Altos Estudios, con un buen marco de estudiantes.

En primer término, el Jefe Comunal agradeció a la docente que dio inicio a la primera clase de este ciclo y a los alumnos inscriptos, destacando el esfuerzo que realizan para continuar sus estudios. “Para nosotros es un gran desafío haber creado este centro universitario para acercar diferentes carreras. La voluntad y el conocimiento son dos aspectos fundamentales que siempre se complementan”, expresó Golía.

Por su parte, Estévez remarcó la importancia de aprovechar la oportunidad de formación: “Esta capacitación les va a fortalecer mucho sus conocimientos en un contexto social complejo. Ustedes están en el territorio y tienen un rol clave para intervenir en lo social. Es una carrera larga, de mucho sacrificio, por eso es importante no aflojar y apoyarse entre ustedes”.

Finalmente, De Virgiliis dio la bienvenida a las y los estudiantes, señalando: “Es un gusto conocerlas. Vamos a estar siempre a disposición desde nuestras oficinas, al lado del aula. Haber conseguido esta carrera es muy satisfactorio y representa una gran oportunidad para continuar formándome y desarrollarse profesionalmente”.