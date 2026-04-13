Darío Golía participó de la “Caminata Azul” junto a las Familias TEA de Chacabuco

El Intendente Municipal participó este domingo de la Caminata Azul junto a las Familias TEA Chacabuco, en el marco del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, promoviendo la inclusión y la visibilización.

La caminata se extendió durante poco más de un kilómetro, recorriendo la zona céntrica de nuestra ciudad. De la jornada participaron distintas instituciones de Chacabuco además de áreas municipales, que participaron también de la organización del evento, como el área de Relaciones Institucionales, Desarrollo Social y Deportes.

Luego de la caminata, se llevó adelante un reconocimiento a diferentes entidades y personalidades de nuestra comunidad que durante el último año colaboraron junto a las Familias TEA en la visibilización de la temática.