Dante Gebel se reunió en Madrid con dirigentes gremiales y avivó las especulaciones sobre su candidatura

Con una foto desde España, el pastor Dante Gebel volvió a generar expectativa por una posible candidatura presidencial en 2027. “Reunión con amigos en Europa, haciendo planes a futuro”, expresó a través de su cuenta de X.

En la foto aparecen Juan Pablo Brey, secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes; Eugenio Casielles, diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y José Minaberrigaray, del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines. El mensaje, escueto pero cargado de intención, alimentó de inmediato las versiones sobre una eventual candidatura presidencial en 2027.

Gebel no confirmó ni desmintió nada. Pero en su entorno no se molestan demasiado en disimular, el proyecto político está en marcha. La estructura que lleva el nombre de «Consolidación Argentina» trabaja en el armado territorial con mesas activas en distintas regiones del país y con la meta de tener presencia en los veinticuatro distritos.

La base de apoyo es heterogénea por diseño: sindicalistas, empresarios y dirigentes de distintos espacios políticos confluyen en la iniciativa. También hay contactos con gobernadores, lo que le daría eventual volumen federal a una candidatura que, por ahora, no tiene fecha ni confirmación oficial.

Quienes lo impulsan subrayan lo que ven como su principal fortaleza: Gebel no viene de la política. Sin experiencia en gestión pública ni historia partidaria, la apuesta es capitalizar el mismo clima de época que en su momento catapultó a figuras ajenas al establishment. La lógica es conocida: en un país donde la desconfianza hacia la política tradicional es estructural, la ausencia de antecedentes puede valer más que la experiencia.

Fuente: https://www.diagonales.com/