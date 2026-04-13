Sorgo: ya se recolectó 15,5 % con buenos rindes

La cosecha de sorgo granífero continúa avanzando en las principales regiones productivas de Argentina y ya alcanzó 15,5 % del área nacional de 750.000 hectáreas, de acuerdo con el último informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

El progreso de las labores muestra una demora interanual de 5,5 %, en un contexto atravesado por excesos hídricos que dificultan el ingreso de las máquinas a los lotes.

En cuanto a los resultados productivos, el rinde promedio nacional se ubica en 46,3 quintales por hectárea, un nivel que se mantiene en línea con las expectativas iniciales y que refleja el buen desempeño del cultivo en la mayor parte del área sembrada.

Sin embargo, las lluvias registradas en amplias zonas del área agrícola podrían seguir ralentizando el ritmo de cosecha en los próximos días, especialmente en regiones donde las condiciones de humedad del suelo complican la logística de recolección.

A pesar de este escenario, el estado general del cultivo continúa siendo favorable: más del 90% del área implantada presenta una condición entre Normal y Excelente. Este buen desempeño permite sostener, por el momento, las proyecciones de producción a nivel nacional, a la espera de una mejora en las condiciones climáticas que facilite el avance de las labores. En informe anteriores, la BdeC estimó una cosecha final de sorgo de 2.900.000 toneladas.

Fuente: https://www.noticiasagropecuarias.com/