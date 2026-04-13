Las ventas minoristas volvieron a caer en marzo y ya se contrajeron un 3,6 % en el primer trimestre

El Índice de Ventas Minoristas de la CAME fue de 98,2 en marzo, lo que indica que las ventas de los comercios al público cayeron 0,6 % en comparación con el mismo mes del año pasado y 0,4 % respecto de febrero de este año. En el primer trimestre la caída del consumo fue del 3,6 % y las perspectivas de recuperación están congeladas.

El informe que publica mensualmente la entidad que agrupa a los medianos empresarios exhibe un acumulado de once meses consecutivos de deterioro interanual de las ventas.

Cinco de los siete rubros que analiza el informe dieron negativo en la comparación interanual, con la excepción de Farmacia, que subió 1,1 %; y Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, que dio un salto anual del 2 %, aunque cayó respecto a febrero.

El rubro más negativo fue Perfumería, que se contrajo 9,8 % interanual y 7,4 % mensual; seguido por Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles, con una caída del 8,3 % interanual y 13,3 % mensual.

También cayeron las ventas de Alimentos y bebidas, un 0,9 % y 5,1 % en comparación con febrero; Textil e indumentaria, 0,4 % y 6,3 % frente al mes anterior; y Calzado y marroquinería, 0,1 % y 1,4 % respectivamente.

Caen las ventas de alimentos

La caída de ventas de Alimentos y bebidas se asoció con los aumentos de frescos y carnes, que impactaron en los volúmenes de compras por ticket. En el mes del inicio de las clases, las operaciones se concentraron en áreas escolares y comercios de proximidad, precisó el informe, con prioridad en compras de productos básicos. Mientras el público reforzó las estrategias de racionalización por la caída del salario, los comercios sufrieron aumentos de costos fijos que redujeron la rentabilidad.

En la encuesta que acompaña el informe, el 50,8 % de los comerciantes consideró en marzo que su actividad se mantuvo estable en el último año, aunque esa percepción cayó respecto de lo que opinó en febrero pasado. El 42,2 % de los consultados analizó que su situación se deterioró en un año y sólo un 7 % advirtió una mejora de sus ventas.

En cuanto a la expectativa sobre el próximo año, el 48% cree que su situación no cambiará; el 12,4% se prepara para un empeoramiento de su negocio y el 39,7% cree que mejorará.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/