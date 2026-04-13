Alberti: La Provincia inauguró un observatorio astronómico en esa ciudad

En el marco del Día del Científico y la Científica, el gobernador Axel Kicillof encabezó -el viernes pasado- la inauguración de un observatorio astronómico en el nuevo Centro de Capacitación, Investigación e Información Educativa (CIIE N°2) del municipio de Alberti. Fue junto a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; el intendente local, Jorge Gaute; el senador provincial Germán Lago; y el director del observatorio, Marcos Santarrosa.

“A contramano de lo que está ocurriendo a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires seguimos invirtiendo en ciencia y educación pública: nunca vamos a bajar los brazos cuando se trate de defender a los investigadores, docentes y científicos de nuestro país”, expresó Kicillof y agregó: “Este observatorio, resultado de la lucha de muchos vecinos y vecinas de Alberti, nos demuestra que hay otro camino para construir una Argentina que vuelva a poner a su sistema científico y tecnológico en el lugar que se merece”.

En ese sentido, el Gobernador sostuvo que “estas inversiones son posibles porque en la Provincia decidimos que no iban a entrar las viejas recetas del individualismo: acá hay un Estado que no viene a destruir, sino, todo lo contrario, a convertirse en un aliado de la comunidad”. “Las y los bonaerenses sabemos que no podemos esperar que estas obras y que todos nuestros problemas los resuelva el mercado: creemos en una sociedad en la que al que necesita, al que no le alcanza, se le tiende una mano”, explicó.

Para la puesta en marcha del observatorio “Cielos Albertinos”, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense aportó un telescopio especial que se ubica en la cúpula del nuevo edificio. En tanto, la Fundación Banco Provincia brindó equipos de reproducción visual y sonido, elementos informáticos y mobiliario.

Por su parte, Gaute subrayó: “Este espacio que contribuye a la divulgación científica en nuestro distrito nunca hubiera sido posible sin el compromiso de un Gobierno bonaerense que invierte y tiene a la educación y la formación como prioridad”. En el mismo sentido, Lago remarcó que “en un contexto tan adverso, sería bueno que todos los dirigentes políticos comprendan que sin inversión en educación, ciencia y tecnología no hay futuro”.

“Siempre soñamos con diseñar un observatorio abierto a toda la comunidad, que integrara la educación y la divulgación, y hoy lo vemos materializado: son estos espacios los que abren nuevas oportunidades a la comunidad y a nuestros chicos”, sostuvo el director Santarrosa..

Fuente: https://www.gba.gob.ar/historialdenoticias2021?type_1=All&combine=