Fútbol de Chacabuco: Se viene el duelo por la punta entre Argentino y 9 de julio

El Torneo Apertura, Copa Mauricio Andrés Paz, que organiza la Liga Deportiva de Chacabuco, está entrando en la definición de su etapa clasificatoria. Quedan dos fechas para terminar esta instancia y saber quién es el ganador, equipo que se va a asegurar una final en este torneo.

Durante el fin de semana se disputaron tres partidos de la séptima fecha. El viernes, en el estadio Ernesto Zinani, y con el arbitraje de Juan Carlos del Fueyo, Rivadavia le ganó a Huracán 2 a 0 . Los goles del visitante fueron marcados por Benjamín Forte en la primera parte y Agustín Minetti en la etapa complementaria.

El día sábado, San Miguel -que jugó como local en la cancha de Huracán- recicbió a Argentino con el arbitraje de Julio Morales. Fue triunfo del visitante por la mínima diferencia con gol conquistado por Franco Chávez, a los 35´de la primera etapa. Con esta victoria, el Azul sigue siendo escolta de 9 de julio, equipo con el que se enfrentará el próximo fin de semana para disputar la punta de la tabla.

Finalmente el domingo, en el estadio Elio Muhape, el River Plate se impuso por 3 a 1 a Racing. Los goles millonarios fueron marcados por Franco Stella, en dos oportunidades, y Brian Bisso. El descuento para Racing fue por intermedio de Richard Murillo. El árbitro de este encuentro fue el señor Luciano Etchegaray. Con este triunfo River se asienta en el tercer lugar y a la espera de lo que pase con Argentino y 9 de julio,

Por otro lado, el próximo miércoles a las 21:00, Rivadavia y San Miguel jugarán en la cancha del Celeste el partido postergado por mal tiempo.

Posiciones: 9 de julio 16 puntos; Argentino 14; River Plate 13; San Martín 9; Peña la 12 8; Rivadavia 7; San Miguel 6; Racing 3; Huracán 0 (eliminado de la liguilla).

Informe: Javier Galante