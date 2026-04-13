De la crisis a la esperanza: el impacto global de Life for Relief and Development reconocido por Charity Navigator

Por Tasneem Elridi

Mientras las crisis continúan en las regiones en desarrollo y en Oriente Medio, y las necesidades humanitarias siguen aumentando a nivel mundial, el sufrimiento de las poblaciones más vulnerables del mundo — provocado por la pobreza, la orfandad, los desastres y los conflictos armados — se ha intensificado cada vez más. En este complejo contexto global, Life for Relief and Development conmemora este mes su trigésimo tercer aniversario como un momento emblemático en su trayectoria humanitaria, reflejando más de tres décadas de dedicación constante para salvar vidas y proteger la dignidad humana.

Desde su creación, la organización ha dedicado firmemente sus esfuerzos a llegar a las poblaciones más vulnerables, brindando apoyo a millones de beneficiarios a través de programas integrales de ayuda humanitaria y desarrollo. Life for Relief and Development ha respondido a necesidades de emergencia en más de 61 países de todo el mundo, desempeñando un papel fundamental en la construcción de un futuro más seguro y estable, aliviando el sufrimiento humano y promoviendo soluciones sostenibles de desarrollo a largo plazo.

Programas sostenibles y proyectos estacionales integrales en todo el mundo

Vicki Roob, Directora de Programas Nacionales e Internacionales de Life for Relief and Development, subrayó que, a lo largo de su destacada trayectoria, la organización se ha consolidado como una institución humanitaria reconocida mundialmente, con estatus consultivo ante el United Nations Economic and Social Council. Señaló que Life mantiene un marco proactivo de preparación y respuesta rápida para afrontar desastres y crisis humanitarias en todo el mundo, al tiempo que amplía continuamente su presencia operativa mediante una red de 14 oficinas internacionales estratégicamente distribuidas.

La Sra. Roob añadió que el valor acumulado de la ayuda proporcionada por la organización ha superado los 624 millones de dólares, abarcando una amplia variedad de intervenciones humanitarias, entre ellas seguridad alimentaria, acceso al agua potable, refugio temporal, atención sanitaria, educación, desarrollo comunitario y apoyo a familias y refugiados. Esto incluye respuestas urgentes en regiones afectadas por conflictos y en zonas impactadas por desastres naturales y ambientales, reforzando el compromiso de Life con el alivio del sufrimiento humano y la promoción del desarrollo sostenible a escala global.

Con más de 13.100 huérfanos bajo su cuidado, Life proporciona apoyo esencial a niños a través de su Programa de Patrocinio de Huérfanos, garantizando acceso a alimentación, refugio y educación, además de organizar la Celebración Mundial de Huérfanos, ofreciendo alegría, juegos, regalos y reconocimiento.

Un vínculo humanitario que transmite la generosidad de los donantes con dignidad

Abdulwahab Alawneh, Director Regional para Oriente Medio, afirmó: «Life ha sido un salvavidas para innumerables personas. Cada proyecto de ayuda lleva consigo una historia humanitaria, y detrás de cada historia hay un donante que elige la compasión y el apoyo para una persona o un niño necesitado.» Añadió además que Life fue clasificada en tercer lugar entre las principales organizaciones humanitarias del mundo, en quinto lugar entre las organizaciones que apoyan a poblaciones desplazadas en Palestine, y en quinto lugar entre las organizaciones que combaten la pobreza global, según las evaluaciones de Charity Navigator.

Estas distinciones también dieron lugar a una calificación del 100 %, reconocimientos por parte de la United States Agency for International Development, y el reconocimiento de Impactful Ninja como una de las organizaciones humanitarias más destacadas de United States. Además, Life fue distinguida con el Dubai Humanitarian Award a la Mejor Asociación por su proyecto de campamentos de refugio en la Gaza Strip.

Fundada en el estado de Michigan, Life for Relief and Development cuenta con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y se distingue por su permanente preparación para responder a desastres globales y emergencias humanitarias.

Impacto global… una misión compartida

Life for Relief and Development ha proporcionado apoyo esencial a familias afectadas por conflictos armados y desastres naturales, incluyendo a personas afectadas por terremotos en Afghanistan, Morocco, Nepal, Syria, Taiwan, Myanmar y otros países, así como a desplazados y refugiados por conflictos en Gaza, Sudan, Siria, Lebanon, Birmania, Pakistan, Yemen, Iraq, Ukraine y la Democratic Republic of the Congo.

La organización también asistió a comunidades afectadas por incendios y huracanes en Indonesia, Estados Unidos y Bangladesh, así como por inundaciones en Nigeria, Nepal, Afganistán, Libya, Malawi y otras regiones.

En el ámbito de los servicios esenciales, el valor acumulado de los proyectos médicos ejecutados por Life desde su fundación ha alcanzado aproximadamente 231 millones de dólares, abarcando múltiples países, especialmente Gaza y West Bank, Siria, Líbano, Mali, Sierra Leone, Sudán, Côte d’Ivoire, Haiti y otros 26 países adicionales.

Impacto humanitario y educativo

Además, Life for Relief and Development ha desempeñado un papel fundamental en el apoyo a la educación y en facilitar el regreso de estudiantes a las escuelas en 45 países durante los últimos 34 años. La organización ha brindado asistencia continua a más de 292.000 estudiantes, incluyendo la construcción y rehabilitación de escuelas, así como apoyo a universitarios mediante libros de texto y becas, con una inversión total aproximada de 195 millones de dólares.

Como parte de su compromiso continuo con los más vulnerables — especialmente los niños — Life ha priorizado programas de atención a huérfanos tras intervenciones de emergencia, asignando más de 3,8 millones de dólares para garantizar el acceso continuo a educación y atención sanitaria para huérfanos en 23 países del mundo.

Solo durante el último año, Life ejecutó proyectos humanitarios estacionales valorados en casi 1,7 millones de dólares, incluyendo la distribución de aproximadamente 11 millones de comidas de iftar durante Ramadan en 36 países, y proyectos de Qurbani que beneficiaron a más de 272.000 personas en 38 países. Asimismo, la organización destinó cerca de 1,4 millones de dólares a asistencia alimentaria de emergencia y perforó 122 pozos de agua para proporcionar fuentes seguras en Tanzania, Niger, Somalia, Afganistán, Kenya y otros países.

Tiendas resistentes para proteger la vida de los desplazados

El Dr. Alawneh añadió que la organización implementó el Proyecto de Campamentos Organizados de Life, compuesto por nueve campamentos construidos en el norte, centro y sur de Gaza. Estos campamentos incluyeron tiendas resistentes construidas conforme a los estándares requeridos, proporcionando refugio a 44.000 personas desplazadas. Las tiendas fueron diseñadas para ser fáciles de montar y desmontar ante desplazamientos repetidos, además de ser resistentes al fuego para contribuir a la protección de vidas civiles. Cada tienda fue equipada con colchones y mantas, mientras que cada campamento incluyó una farmacia médica, unidades sanitarias, paneles solares y aislamiento para proteger a los residentes de la lluvia en invierno y del calor extremo en verano.

Para más información:

https://www.charitynavigator.org/ein/954402149

https://linktr.ee/LIFEUSA.ar