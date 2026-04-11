Presentaron la fecha del Karting del Centro frente al Palacio Municipal de Chacabuco

El Intendente Municipal, Darío Golía, encabezó esta noche la presentación oficial de la categoría “Karting del Centro” (KDC), en la escalinata del Palacio Municipal de Chacabuco.

El Jefe Comunal estuvo acompañado por Emiliano Lolla, presidente de la categoría; Jorge Provenzano, presidente del Auto Moto Club Chacabuco; Marcos Faingold, secretario de la institución; el relator oficial Carlos Tripicchio; y Jorge Antonio Giménez, director de Deportes del Municipio.

Durante el acto, el Jefe Comunal, destacó el trabajo que viene realizando la comisión directiva del Auto Moto Club en la organización de este espectáculo de primer nivel, donde se refleja el profesionalismo de organizadores, pilotos y mecánicos en cada competencia.

“Hoy estamos recibiendo 307 pilotos de distintas provincias, incluida la provincia de Buenos Aires, con presencia local y regional. Esto no es solo una carrera de karting, sino una actividad que genera un importante movimiento económico y turístico en nuestra ciudad”, expresó el Intendente.

También hicieron uso de la palabra Provenzano, Tripicchio y Lolla, quienes agradecieron al Jefe Comunal por su acompañamiento y destacaron la importancia del evento, cuya segunda fecha se disputará durante el sábado y domingo.