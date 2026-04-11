El intendente de Chacabuco acompañó otra edición de «La Muni en tu barrio»

Darío Golía estuvo presente atendiendo distintas inquietudes de vecinos de los barrios Parque Chacabuco, Arquitectura y Obrero, en el marco del programa “La Muni en tu Barrio”, desarrollado en la plazoleta Moisés Lebensohn.

Durante la jornada, participaron todas las áreas municipales, brindando respuestas a consultas, gestionando trámites y recibiendo propuestas de la comunidad. Asimismo, se contó con la presencia del colectivo de castración, donde se atendieron 17 perros.

El jefe comunal destacó: “La idea es que los funcionarios y las áreas estén en contacto directo con la gente, evacuando consultas y recibiendo inquietudes y proyectos para el barrio”. Además, subrayó la importancia de este operativo para facilitar a los vecinos la realización de gestiones sin necesidad de trasladarse fuera de su zona.