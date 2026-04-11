Julieta Garello recorrió la Cuarta Sección con el gobernador Kicillof

La Directora de Gestión Territorial de la Provincia, Julieta Garello, acompañó al Gobernador, Axel Kicillof, y a la Jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, en un recorrido por la Cuarta Sección que incluyó visitas a Carlos Tejedor, Lincoln y Alberti.

«Es una gran alegría poder acompañar a Axel en estas jornadas en donde vemos plasmada la transformación de las vidas de muchas familias. Tanto en lo que representa contar con un Centro Universitario en una localidad, como el sueño de la casa propia, con todo lo que eso significa. Axel representa lo que marcamos en contraposición del gobierno nacional: que hay otro camino y se puede mejorar la calidad de vida de la gente», expresó Garello.

En ese sentido, la Directora remarcó que «el país necesita un modelo que vuelva a generar más y mejores oportunidades para su gente, que vuelva a defender la industria argentina, a los trabajadores, a los jubilados, a la educación pública. Axel es quien mejor representa ese modelo».

Entre otras cosas, Kicillof inauguró un nuevo Centro Universitario en Tejedor, siendo el número 50 edificado desde su gestión, hizo entrega de 38 viviendas en Lincoln y llevó adelante la puesta en valor de un Polo Científico en Alberti.

«No es menor remarcar que todo ésto se da en un contexto en donde Milei y su gobierno, además de ajustar ferozmente a la gente en su vida cotidiana, le retiene fondos a la Provincia por más de 22 billones de pesos, casi el 50% de su PBI. Eso marca el proyecto político que tiene el Gobernador», concluyó Garello.