Se realiza en Chacabuco el Festival por la Semana de las Provincias

La Subsecretaria de Cultura de Chacabuco, Julieta Pederzoli, anunció que este domingo, desde las 14:00, en Plaza San Martín, comienza la Semana de las Provincias con una gran jornada llena de cultura, música y tradiciones de todo el país, con la actuación de la Banda Municipal; Guitarras del Monte; el ballet Cahuín Cumpá; Tango Pasión; Guada Agüero; Encanto de Mujer; Jorge Sosa; Alma y Tradición; Terra Danza; Linaje y La complicada.

Además, sábado y domingo desde las 10:00 se podrá recorrer la Feria Producir, en el paseo de compras que incluye productores agroecológicos, emprendedores, artesanos y productores locales. Habrá descuentos con cuenta DNI, Mercado Bonaerense y Tarjeta Fortalecer. Entrada libre y gratuita.