Docentes de la UBA realizaron clases públicas

Este viernes, la Plaza de Mayo se transformó durante la mañana y la tarde en una universidad a cielo abierto. Las distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires, y también los equipos científicos del Conicet, trasladaron sus aulas al centro neurálgico del país para volver a exigirle al gobierno nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, la secretaria general de AGD-UBA, Laura Carboni, señaló que los salarios “están en los mínimos históricos” y que, por ese motivo, los docentes “renuncian o buscan completar sus ingresos” con otros empleos, lo que afecta el funcionamiento de las clases.

“Desde el 21 de octubre del año pasado, cuando se promulgó la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno se encuentra en una situación de completa ilegalidad y acumula 167 días de incumplimiento. La docencia universitaria trabaja con salarios que perdieron un 35% de su poder adquisitivo. De cada tres días trabajados, nos pagan dos; por eso el éxodo docente es tan masivo”, señaló Carboni.

Dicha Ley de Financiamiento Universitario, votada en cuatro oportunidades por el Congreso Nacional, “dos veces antes del veto presidencial y otras dos para su ratificación”, fue nuevamente autorizada por ambas cámaras en las sesiones en las que se trató el Presupuesto Nacional 2026.

Asimismo, la semana pasada, además, el Poder Ejecutivo Nacional recibió un fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que confirmó la sentencia de primera instancia que ordenó su aplicación inmediata.

Por último, confirmaron que continuarán, durante toda esta semana, con cese de actividades en cada unidad académica, con el epicentro en el Ciclo Básico Común (CBC), que se iniciaba esta semana. Para el miércoles próximo anuncian otra acción en las calles, también impulsada por distintos gremios y en este caso por el Consejo Interuniversitaro Nacional (CIN): Una jornada de “24 horas pr la educación, la universidad pública y la ciencia nacional”, con vigilia incluida, que en Buenos Aires tendrá su centro en Plaza Hussay, bajo el lema “La universidad no se apaga”.