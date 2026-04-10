La carne subió 10,6% en marzo y casi 70% en los últimos doce meses

La carne vacuna subió un 10,6% en marzo respecto a febrero y casi 70 % en los últimos doce años, indicó el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (Ipcva) en su informe mensual que releva un total de treinta mil precios en diferentes puntos de ventas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, Rosario y Córdoba.

Según el trabajo de la entidad, con este nuevo incremento, que continúa con la tendencia alcista de mediados del año pasado, de marzo de 2025 hasta el mes pasado el incremento alcanzó el 68,6 %, muy lejos del 33,1 % que marcó en doce meses la inflación medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De esta manera, el incremento registrado en marzo duplicó los de enero y febrero, que fueron del 4,8 % y 4,9 % respectivamente, según el Ipcva. Esta suba acompañó el encarecimiento de la hacienda de consumo: la carne de novillito mostró variaciones en sus precios del 9,4 %; la de novillo 12,8 %; la de vaquillona y ternera, 12,7 % respecto al mes anterior.

Asimismo, el precio del pollo fresco registró un incremento del 10,9 % mensual y del 49,1 % interanual, mientras que el valor del pechito de cerdo tuvo una variación positiva del 6,3 % comparado con febrero y del 28,1 % respecto al mismo mes del año anterior.

El precio de la carne en la mira

Por canal de venta, el precio de la carne vacuna en las carnicerías subió 12,2 % en comparación con el mes anterior y registró un incremento de 73,5 % respecto a marzo de 2025. En los supermercados, mostró una variación mensual de 7,1 % y un aumento interanual de 57,9 %.

Los cortes que mostraron los mayores saltos durante marzo fueron la carne picada, con un 20,4%; la carnaza común, con un 17,7%; la falda, con un 13,4%; las hamburguesas caseras, con un 13,3%; la tapa de nalga, con un 12,3%; y la tortuguita, con un 12,2%.

En cuanto a los cortes parrilleros, aparte de la falda, la tapa de asado subió 10,9%, y el asado de tira 10,5%. Y respecto a los cortes guiseros, que empiezan a ser más demandados en esta época del año, se destacó el incremento del osobuco (11,7%); de la paleta (11,2%); y del roast beef (11,1 %).

Actualmente, algunos cortes mantienen precios más altos en supermercados, como el lomo, que resulta un 5 % superior ($1.366,6 de diferencia), y la colita de cuadril, un 7,6 % ($1.795,5 de diferencia).

En cambio, algunos cortes presentan precios significativamente más bajos en grandes superficies. Tal es el caso del asado, que resulta un 16,8 % más económico (una diferencia de $3.305,1); el peceto, con una reducción del 3,8 % ($889,2); la falda, un 36,4 % ($4.700,6); la picada común, un 37,8 % ($4.770,3); y la carnaza común, un 36,2 % ($531,1).

Fuente: https://dib.com.ar/