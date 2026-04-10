Ciclismo: Una nueva edición de la Doble Bragado está en marcha

Desde este jueves y hasta el domingo se está corriendo la 89ª edición de la tradicional prueba ciclística, una de las más antiguas del país.

Se largó en Bragado y va a culminar el domingo en la misma ciudad. En esta tradicional prueba de la provincia de Buenos Aires corren dos chacabuquenses: Andrés y Franco Chulliver, que integran el equipo Shirova Bike, junto a Guillermo Ciancio y Matías Argel, ambos pedalistas de la ciudad de Tapalqué.

170 ciclistas se dieron cita para recorrer lo que será esta prueba de 5 etapas; una de ellas que será contrarreloj. Se va a correr principalmente en Bragado, Chivilcoy, y también pasará por la ciudad de 25 de mayo.

La primera etapa la ganó el chivilcoyano Román Mastrangelo, luego de 1 hora 58 minutos 13 segundos, en un recorrido que abarcó 102 kilómetros y comenzó en Bragado, recorrió la ruta 46 hasta la entrada de 25 de mayo, y regresó por el mismo sendero. El segundo fue Leonardo Cobarrubia y tercero Gerardo Tibani. El sprint, que tuvo lugar en 25 de mayo, lo ganó Sebastián Tolosa; segundo fue Raúl Turano.

Este viernes se va a correr la segunda etapa. Serán 150 kilómetros, se largará desde Bragado, esta vez los ciclistas irán por la ruta 46 hasta el cruce de la ruta provincial 51, para dirigirse a la ciudad de Chivilcoy y completar aproximadamente 150 kilómetros.

La tercera etapa se disputará el día sábado, íntegramente en Chivilcoy, en un circuito callejero, tendrá 100 kilómetros de extensión y habrá dos metas sprint. También en Chivilcoy tendrá lugar una prueba contrarreloj individual con una distancia de 10 kilómetros.

El cierre de esta nueva edición de la Doble Bragado será el domingo, cuando los pedalistas regresen a Bragado para la Etapa Reina, como se conoce el final de la «Clásica del Oeste». Luego de transitar 100 kilómetros sabremos quién es el ganador de esta nueva edición.

Informe: Javier Galante