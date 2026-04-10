Inauguraciones en la Cuarta: Kicillof despliega su agenda en Alberti y la región

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, desarrollará este viernes una intensa agenda en la Cuarta Sección Electoral, con epicentro en la ciudad de Alberti, donde encabezará una serie de actividades vinculadas a educación, infraestructura y desarrollo local.

La recorrida en Alberti comenzará a las 16:20 con la inauguración de un Punto Turístico, en el marco de la puesta en valor del centro cívico sobre la avenida Vaccarezza. Luego, a las 16:50, el mandatario visitará la EESA N°1, ubicada en la Estación Andrés Vaccarezza.

El acto central será a las 17:30 en el CIIE N°2, donde se llevará adelante la inauguración de un observatorio, la presentación del programa “Aulas Bonaerenses Científicas”, la entrega de netbooks y la firma de convenios con el OPISU, además de un acta vinculada al programa Caminos Rurales.

La jornada incluirá además actividades en Carlos Tejedor y Lincoln, donde se destacan la inauguración de un centro universitario y la entrega de viviendas. Según informó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, la gira forma parte de una estrategia de fortalecimiento territorial con foco en educación, conectividad y acceso a derechos en el interior bonaerense.

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