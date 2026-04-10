El Municipio de Chacabuco trabaja en el recupero de la calle Castelli

El subsecretario de Servicios Públicos de Chacabuco, Raúl Sosa, informó que se iniciaron los trabajos de nivelación y preparación del suelo en las primeras tres cuadras de la calle Castelli, con el objetivo de avanzar mañana por la mañana con la colocación de piedra.

El funcionario recordó que, de manera previa, se llevaron a cabo tareas de zanjeo desde avenida Frondizi y adelantó que, si las condiciones climáticas lo permiten, se continuará con el rellenado y movimiento de tierra hasta la calle Casale.

Posteriormente, los trabajos de recupero se extenderán a otras calles de la ciudad, en el marco del plan de mejora de la red vial urbana.