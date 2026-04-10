El Festival de Cannes anunció su programación para este año

Al menos una película argentina participará de la selección oficial de la próxima edición del Festival de Cannes, que se celebrará del 12 al 23 de mayo y cuyo adelanto de programación se conoció este jueves 9. Se trata de El partido, un documental codirigido por Juan Cabral y Santiago Franco que revive el encuentro entre las selecciones de Argentina e Inglaterra en 1986, escenario de dos de los goles más recordados en la historia de los mundiales, a cargo de Diego Armando Maradona.

Según la información difundida por la plataforma Disney+, que adquirió los derechos de difusión mundial del film, producido por Flora Fernández Marengo, la película tiene “una duración de 91 minutos -igual que el partido de 1986- y reúne por primera vez a jugadores de ambos equipos para reconstruir no solo el partido, sino los sucesos históricos que se pusieron en marcha siglos antes”. La película, basada en el libro homónimo del periodista Andrés Burgo, publicado por Tusquets, promete “testimonios de sus protagonistas y archivos nunca vistos de entrenadores, árbitros, hinchas, músicos, y políticos”. Se verá en la sección oficial no competitiva Cannes Première, y el festival funcionará como plataforma de lanzamiento antes del inicio del nuevo Mundial y anticipando el 40° aniversario del partido, jugado el 22 de junio de 1986.

En el anuncio oficial de la mañana del jueves 9 en París, el delegado general Thierry Frémaux y la presidenta del festival, Iris Knobloch, anunciaron gran parte de la programación de la sección oficial, pero todavía quedan pendientes anuncios posteriores y la presentación de las secciones paralelas, Quincena de los Cineastas y Semana de la Crítica, donde se especula que se pueden sumar más títulos provenientes de América latina, muy relegada hasta ahora en las novedades de esta edición. Por el momento, además del documental argentino El partido, solamente figuran la ficción chilena El deshielo, de Manuela Martelli, y la costarricense Siempre soy tu animal materno, de Valentina Maurel, que participarán de la sección oficial Una Cierta Mirada, una competencia dedicada a cineastas emergentes.

La competencia oficial por la Palma de Oro –que el año pasado obtuvo Fue solo un accidente, de Jafar Panahi- estará integrada por una selección marcadamente eurocéntrica, donde se destaca la presencia inusual de tres películas españolas en concurso: Amarga navidad, de Pedro Almodóvar, protagonizada por Leonardo Sbaraglia (ya estrenada en España); El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen; y La bola negra, de Javier Ambrossi y Javier Calvo. A pesar de que Frémaux dijo esta mañana que “Cannes no es un festival francés sino un festival que se celebra en Francia”, habrá mucho cine local en la Croisette, empezando por el film de apertura, La Vénus électrique, de Pierre Salvadori (fuera de competencia), y siguiendo por Histoire de la nuit, de Léa Mysius; Garance, de Jeanne Herry; y A Woman’s Life, de Charline Bourgeois-Taquet.

La excelente directora alemana Valeska Grisebach participará por primera vez de la competencia por la Palma de Oro con The Dreamed Adventure, mientras su par austríaca Marie Kreutzer presentará Gentle Monster, con Léa Seydoux y Catherine Deneuve. El cine dirigido y protagonizado por mujeres tiene este año una representación importante en el concurso de Cannes. A su vez, Japón suma su más importante presencia en décadas, con tres títulos en competencia oficial: Nagi Notes, de Kôji Fukada; Sheep in the Box, de Hirokazu Kore-eda; y All of a Sudden, de Ryûsuke Hamaguchi.

Con respecto a la posición de Cannes en relación con los acontecimientos que están sacudiendo al mundo (y que en febrero pasado tensionaron muy fuertemente a la Berlinale), la presidenta del festival, Iris Knobloch, se expresó a la manera de un diplomático de carrera: “Sabemos que las noticias que nos llegan de todo el mundo distan mucho de ser tranquilizadoras”, comenzó diciendo, y se refirió al primer del festival en 1939, afirmando que “nació en un periodo de incertidumbre. Precisamente por eso se creó. En estos momentos, reunir películas y artistas de todo el mundo no es un lujo, es una necesidad”.

Knobloch agregó que el festival tiene la misión de “defender lo que la humanidad considera más preciado, a saber, la capacidad de pensar y expresarse libremente. El cine no nos pide que estemos de acuerdo, nos pide que estemos presentes. Ahora más que nunca, somos fieles a nuestros valores: la libertad de crear y de expresarnos, y a veces de incomodar”. Hasta ahora, sin embargo, no hay anunciado en Cannes ningún film relacionado con el genocidio en Gaza o la guerra en Oriente Medio. Pero Frémaux afirmó que que Minotaur, de Andrei Zvyagintsev, es “una película que aborda la sociedad rusa de una forma a la que no estamos acostumbrados”.

Película de apertura

La Vénus électrique, de Pierre Salvadori – Fuera de competencia

Competencia Oficial

Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar

Minotaur, de Andrey Zvyagintsev

El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen

The Man I Love, de Ira Sachs

Fatherland, de Paweł Pawlikowski

Moulin, de László Nemes

Histoire de la nuit, de Léa Mysius

Fjord, de Cristian Mungiu

Notre salut, de Emmanuel Marre

Gentle Monster, de Marie Kreutzer

Nagi Notes, de Kôji Fukada

Hope, de Na Hong-Jin

Sheep in the Box, de Hirokazu Kore-eda

Garance, de Jeanne Herry

The Unknown, de Arthur Harrari

All of a Sudden, de Ryûsuke Hamaguchi

The Dreamed Adventure, de Valeska Grisebach

Coward, de Lukas Dhont

La bola negra, de Javier Ambrossi y Javier Calvo

A Woman’s Life, de Charline Bourgeois-Taquet

Parallel Tales, de Asghar Farhadi

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/