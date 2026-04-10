Los nuevos fármacos para perder peso: beneficios y riesgos ocultos

Un reciente estudio de Vanderbilt University Medical Center destacó que tanto los medicamentos modernos para perder peso como la cirugía bariátrica pueden mejorar la composición corporal en personas con obesidad. Estos tratamientos generan una notable reducción de grasa, aunque también provocan una ligera disminución de la masa libre de grasa, que incluye el músculo.

La importancia de esta balanza radica en que la composición corporal tiene un papel fundamental en la salud a largo plazo. Un mayor porcentaje de masa grasa se asocia con un mayor riesgo de muerte por condiciones relacionadas con la obesidad, como problemas cardiovasculares. Por el contrario, un mayor porcentaje de masa libre de grasa se vincula a un menor riesgo de fallecimiento.

Importancia de la pérdida de grasa y preservación muscular

Los hallazgos del estudio subrayan un intercambio significativo. Si bien la reducción de grasa es beneficiosa, mantener la masa muscular es crucial para la salud general y la supervivencia. Comprender cómo estos dos componentes cambian con diferentes tratamientos sigue siendo un área activa de investigación.

Los investigadores señalaron que se requieren más estudios para entender mejor cómo varían la masa grasa y la masa libre de grasa tras la cirugía bariátrica o el tratamiento con medicamentos agonistas del receptor GLP-1 en entornos clínicos del mundo real. Los resultados fueron publicados en la revista JAMA Network Open.

Diseño del estudio y datos de los pacientes

El estudio fue liderado por Danxia Yu, PhD, profesora asociada de Medicina en la División de Epidemiología, y Jason Samuels, MD, profesor asistente de Cirugía.

Los investigadores realizaron un análisis retrospectivo utilizando registros de salud electrónicos. El estudio incluyó a 1,257 pacientes de entre dieciocho y sesenta y cinco años que se sometieron a cirugía bariátrica en Vanderbilt Health entre 2017 y 2022. También se incluyeron 1,809 pacientes tratados con los fármacos semaglutida o tirzepatida desde 2018 hasta 2023.

Se excluyó del análisis a individuos con antecedentes de enfermedad renal en etapa terminal o insuficiencia cardíaca congestiva.

Para evaluar los cambios en la composición corporal, los investigadores utilizaron análisis de impedancia bioeléctrica. Este método estima la masa grasa y la masa libre de grasa en función de características individuales como altura, peso, edad, raza, género, antecedentes de diabetes y duración del tratamiento con GLP-1.

Hallazgos clave en 24 meses

Durante un período de 24 meses, ambos enfoques de tratamiento produjeron patrones similares. Los pacientes experimentaron reducciones sustanciales en la masa grasa junto con disminuciones modestas en la masa libre de grasa. Al mismo tiempo, la relación de masa libre de grasa a masa grasa aumentó, indicando una mejora general en la composición corporal.

El estudio también encontró diferencias entre hombres y mujeres. Los pacientes masculinos tendieron a preservar la masa libre de grasa de manera más efectiva a largo plazo en comparación con las pacientes femeninas.

Equipo de investigación y financiación

Los primeros autores del estudio fueron Zicheng Wang, MS, y Lei Wang, PhD, ambos en Epidemiología. Otros colaboradores incluyeron a Xinmeng Zhang y You Chen, PhD (Informática Biomédica y Ciencias de la Computación); Brandon Lowery (Instituto de Investigación Clínica y Translacional de Vanderbilt); Lauren Lee Shaffer, MS, y Quinn Wells, MD (Medicina Cardiovascular); y Charles Flynn, PhD, Brandon Williams, MD, Matthew Spann, MD, y Gitanjali Srivastava, MD (Cirugía).

La investigación recibió apoyo en parte de las subvenciones de los Institutos Nacionales de Salud R01DK126721 y R01CA275864.

Fuente: https://www.cadena3.com/