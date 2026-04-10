X presenta traducción automática y editor de fotos impulsados por IA

X lanzó recientemente una nueva función que permite la traducción automática de publicaciones, además de un editor de fotos que permite modificar imágenes mediante comandos en lenguaje natural. Ambas herramientas están impulsadas por el modelo de inteligencia artificial Grok. Esta actualización busca mejorar la experiencia dentro de la aplicación para sus usuarios.

El anuncio se realizó el martes por parte de Nikita Bier, jefe de producto de X, quien informó que la traducción automática se está implementando a nivel mundial. Los usuarios pueden tocar el ícono de engranaje en una publicación traducida para desactivar la traducción automática en un idioma específico.

Otras redes sociales han implementado estrategias similares para aumentar el alcance de las publicaciones. Por ejemplo, Reddit ha estado experimentando con traducción automática durante los últimos años.

Además de la traducción, X también lanzó un nuevo editor de imágenes en su aplicación de iOS. Esta actualización incluye herramientas de dibujo y texto, así como una herramienta de desenfoque que permite ocultar detalles sensibles, como rostros o información personal.

Los usuarios también podrán pedir a Grok que edite una imagen mediante un comando en lenguaje natural. Por ejemplo, se podrá solicitar que una foto sea mostrada como una pintura en un museo, y Grok generará esa imagen. La compañía planea implementar estas actualizaciones en la aplicación de Android próximamente.

Este año, Elon Musk recibió críticas por permitir que los usuarios editaran imágenes de otras personas de manera sexualizada sin su consentimiento. En respuesta, X restringió la función de generación de imágenes a los usuarios de pago. No está claro si la nueva función de edición de imágenes impulsada por IA estará limitada a los usuarios que pagan.

Varias empresas, como Google y Adobe, han introducido características impulsadas por IA que permiten a los usuarios describir ediciones de imágenes.

Fuente: https://www.cadena3.com/