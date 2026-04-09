Publicación Solicitada. Correo Argentino: Fuerza Patria Chacabuco exige mejoras urgentes en la sede local

Desde el Bloque de Concejales de Fuerza Patria expresamos nuestra preocupación por la situación del Correo Argentino y, especialmente, por el estado de la sucursal de Chacabuco. No alcanza con homenajear a sus trabajadores en su día: el Gobierno nacional debe garantizar condiciones dignas de trabajo y una atención adecuada para la comunidad.

El ajuste, los despidos, el cierre de sucursales y el deterioro del servicio muestran un claro abandono de una función esencial del Estado. En Chacabuco, esa desidia también se refleja en el mal estado edilicio de la sede de Alberdi 57, afectando tanto a quienes trabajan allí como a los vecinos que dependen del servicio.

Por eso impulsamos un proyecto de resolución para exigir la refacción urgente de la sucursal local y reclamar medidas concretas que frenen el vaciamiento del Correo Argentino. El Gobierno nacional es responsable y no puede seguir mirando para otro lado.